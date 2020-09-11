Справочный курс гривны 11 сентября понижен на 5,66 коп до 27,8864 грн/$1

|Показатель
|10.09.2020
|11.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8298
|27.8864
|0.203
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:23 11.09.2020 |
---
Национальный банк 11 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.66 коп. до 27.8864 UAH/USD.
|Показатель
|10.09.2020
|11.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8298
|27.8864
|0.203
Данные: НБУ
|
|
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене
|Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei
|Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску