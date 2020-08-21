НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию предоставил одному банку 60 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе 21 августа удовлетворил заявку одного банка на 60 млн грн, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Согласно его данным, в целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 15,13 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 28 августа, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет - 11 сентября.