Справочный курс гривны 20 августа понижен на 8,34 коп до 27,4943 грн/$1

|Показатель
|19.08.2020
|20.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3065
|27.4943
|0.699
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:26 20.08.2020 |
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Национальный банк 20 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 19.08 коп. до 27.4943 UAH/USD.
|Показатель
|19.08.2020
|20.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3065
|27.4943
|0.699
Данные: НБУ
|
|
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