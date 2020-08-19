За незаконные рубки будут отвечать лесхозы - экоинспекция

За незаконные рубки деревьев, если не удастся установить, кто их совершал, будут отвечать лесохозяйственные предприятия.

Как передает Укринформ, об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Фейсбуке.

Он отметил, что большинство покрытых лесом территорий в Украине подчинены государственным лесохозяйственным предприятиям, и именно они несут ответственность за сохранение лесов и недопущение незаконных рубок, и именно они должны оплачивать убытки, если не установлены другие лица, непосредственно причинившие вред окружающей среде и государству.

«За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный ущерб к административной ответственности привлечены 2 387 лиц, начислен ущерб на сумму более 177,4 млн грн», - сообщил Малеваный.

Наибольший ущерб за незаконную рубку деревьев начислен в Херсонской (почти 24 млн грн), Днепропетровской (почти 11,2 млн грн), Закарпатской (почти 9 млн грн), Черниговской (более 8,2 млн грн) и Хмельницкой (более 7,1 млн грн) областях.

Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, проведенной с 23 июня по 3 июля 2020 года, на предприятии «Сновскрайагролесхоз». Установлены незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, которые причинили ущерб государству почти на 11,6 млн грн.

Как сообщал Укринформ, по словам главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого, за первое полугодие 2020 года незаконные рубки древесины в Украине уменьшились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.