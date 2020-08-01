НБУ на минувшей неделе с 27 по 31 июля купил на межбанковском валютном рынке $38 млн

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,01 млрд, а продал - $3,29 млрд.

Как сообщалось, неделей раньше Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке для сдерживания падения курса гривни $347,8 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

На неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке. С 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн.