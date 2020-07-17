Стоимость золота 17 июля остается на уровне около $1800 из-за рисков по коронавирусу

Цена на золото в пятницу утром остается на отметке примерно в 1800 долларов за тройскую унцию, поддерживают котировки неопределенность по поводу пандемии коронавируса и риски вокруг отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,12%, или на 2,1 доллара - до 1798,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% - до 19,422 доллара за унцию.

Ситуация в пандемией коронавируса и ожиданиями по восстановлению экономики остаются основными поддерживающими факторами для золота, традиционно более надежного актива.

Ранее СМИ сообщили о рекордном росте случаев заражения в США за сутки в 75 тысяч. Рекордное число жертв коронавируса за сутки было зарегистрировано в американских штатах Техас и Флорида. А в Индии количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион.

"Золото поддерживается за счет роста геополитической неопределенности и нового роста случаев заражения в США, а также во всем мире. Однако, укрепление доллара сдерживает золото", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста National Australia Bank Джона Шарма (John Sharma). Доллар также поддерживался как более надежный актив на фоне пандемии коронавируса, а сильный доллар делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ситуация между США и Китаем также поддерживает котировки металла. Ранее на неделе США ввели ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, пригрозив также мерами в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.