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Региональные сети 14 июля повысили цены на ДТ и бензины
12:35 14.07.2020 |
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С 13 по 14 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Столичная сеть АЗК KLO подняла ценник на бензин марки А-95 на 40 коп./л, до 22,99 грн/л, А-92 в сети подорожал на 50 коп./л, до 21,99 грн/л. В сети «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 19,45 грн/л, А-92 - до 18,45 грн/л.
Харьковская сеть «Овис» подняла цены на все виды топлива на 60 коп./л. На станциях житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 40 коп./л, ДТ - на 10 коп./л. На 20 коп./л дизтопливо подорожало в сети Prime.
На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 2 коп./л, а бензины - на 10 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,15
|
0,22
|
24,17
|
0,22
|
23,17
|
0,22
|
Shell
|
22,49
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,99
|
0,00
|
19,99
|
0,00
|
19,09
|
0,00
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
21,99
|
0,50
|
22,99
|
0,40
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,30
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
20,40
|
0,00
|
Параллель
|
23,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
Овис
|
21,12
|
0,60
|
21,60
|
0,60
|
20,10
|
0,60
|
Chipo
|
20,36
|
0,00
|
21,36
|
0,00
|
20,08
|
0,00
|
Авантаж 7
|
18,45
|
0,50
|
19,45
|
0,50
|
18,45
|
0,00
|
Фактор
|
18,90
|
0,40
|
19,90
|
0,40
|
17,90
|
0,10
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Prime
|
18,80
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
18,70
|
0,20
|
Motto
|
18,65
|
0,10
|
19,70
|
0,10
|
18,76
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
21,48
|
0,02
|
22,51
|
0,02
|
21,94
|
0,02
|
|
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