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Справочный курс гривны 8 июля понижен на 1,05 коп до 26,9464 грн/$1
12:30 08.07.2020 |
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Национальный банк 8 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.05 коп. до 26.9464 UAH/USD.
|Показатель
|07.07.20
|08.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9359
|26.9464
|0.87
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