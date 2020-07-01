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Справочный курс гривны 1 июля понижен на 8,87 коп до 26,7536 грн/$1
12:34 01.07.2020 |
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Национальный банк 1 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 8.87 коп. до 26.7536 UAH/USD.
|Показатель
|30.06.20
|01.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6649
|26.7536
|0.333
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