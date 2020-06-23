Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

Так, указанный законопроект зарегистрирован в парламенте 22 июня. Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ определен президентом как неотложный.

Законопроектом предусматриваются изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "О Высшем совете правосудия", а также к разделу II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ".

Как указано в пояснительной записке к документу, согласно правовой позиции Конституционного суда, нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного Суда. В то же время Конституционный суд отметил, что поскольку судьи Верховного суда Украины - судьи высшего органа, закрепленного в Конституции Украины, учитывая неизменность их статуса, законодатель должен предусмотреть специальную процедуру и критерии оценки этих судей. Соответствующее решение КС принял 18 февраля 2020 года.

Кроме того, проектом предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления.

Особенности порядка и методологии квалификационной оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационного оценки и средств их установления, согласно тексту законопроекта, утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также законопроектом определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - одного из ключевых органов судейского управления. Так, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей, состоящий из 16 членов, будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности. Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов.

В частности, предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции и/или в сфере судебной власти, и/или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Такой подход, по мнению авторов, обеспечит пропорциональное представительство судей и добавление международных экспертов к участию в процессе конкурса, что будет способствовать повышению доверия к нему. Проектом предусматривается, что в случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, то такие кандидатуры предложит Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирование, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законопроектом предлагается исключить ст.28-1 закона Украины "О Высшем совете правосудия" по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Это предложение, как отмечается в пояснительной записке, учитывает правовую позицию Конституционного суда, согласно которой "орган или учреждение, образованное при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционном органе".

Помимо прочего, законопроектом предлагается исключить из закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного Суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Проектом изымаются из закона №193-ІХ соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного Суда, связанные с сокращением количества судей Верховного Суда.

Также законопроектом с учетом позиции КС меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

В пояснительно записке также написано, что с целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры законопроектом также предлагаются соответствующие изменения, связанные с изменением названий региональных прокуратур на областные прокуратуры.