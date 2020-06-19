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За неделю (с 12 по 19 июня) автогаз в рознице подорожал на 40 коп./л
13:37 19.06.2020 |
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За неделю (с 12 по 19 июня) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 40 коп./л, до 11,37 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 41 коп./л. В ряде областей, например в Черновицкой и Николаевской, газ подорожал на 75-85 коп./л. В остальных регионах - на 25-60 коп./л.
Примерно на 50 коп./л выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 33 коп./л. Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети SOCAR - за неделю цена выросла с 11,32 до 12,16 грн/л (+84 коп./л).
Такие сети как «Автотранс», «БРСМ-Нафта», Glusco, Chipo, «Род-Ник» за неделю подняли цены на 35-50 коп./л (см.табл.).
Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.
19 июня это соотношение выросло до 52%. Самый высокий уровень соотношения цен автогаза и бензина А-95 зафиксирован у сетей Маrshal, «БРСМ-Нафта» и Mottо - от 59 до 61%.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 19 июня средняя розничная цена газа выросла на 38% (на 3,16 грн/л) - с 8,22 до 11,37 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 19 июня, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,06
|
0,33
|
WOG
|
12,21
|
0,49
|
Авиас
|
10,53
|
0,41
|
Укрнафта
|
10,60
|
0,41
|
AMIC
|
11,42
|
0,45
|
Shell
|
11,79
|
0,72
|
SOCAR
|
12,16
|
0,84
|
БРСМ-Нафта
|
11,44
|
0,34
|
Glusco
|
11,35
|
0,50
|
Автотранс
|
11,78
|
0,35
|
KLO
|
11,89
|
0,20
|
UPG
|
11,00
|
0,20
|
Параллель
|
11,95
|
0,29
|
BVS
|
11,29
|
0,30
|
Chipo
|
10,96
|
0,28
|
Род-Ник
|
11,39
|
0,40
|
Marshal
|
10,80
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,17
|
0,14
|
Mango
|
10,73
|
0,08
|
Motto
|
11,15
|
0,33
|
Средняя цена в Украине:
|
11,37
|
0,40
|
|
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