За неделю (с 12 по 19 июня) автогаз в рознице подорожал на 40 коп./л

За неделю (с 12 по 19 июня) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 40 коп./л, до 11,37 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 41 коп./л. В ряде областей, например в Черновицкой и Николаевской, газ подорожал на 75-85 коп./л. В остальных регионах - на 25-60 коп./л.

Примерно на 50 коп./л выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 33 коп./л. Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети SOCAR - за неделю цена выросла с 11,32 до 12,16 грн/л (+84 коп./л).

Такие сети как «Автотранс», «БРСМ-Нафта», Glusco, Chipo, «Род-Ник» за неделю подняли цены на 35-50 коп./л (см.табл.).

Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

19 июня это соотношение выросло до 52%. Самый высокий уровень соотношения цен автогаза и бензина А-95 зафиксирован у сетей Маrshal, «БРСМ-Нафта» и Mottо - от 59 до 61%.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 19 июня средняя розничная цена газа выросла на 38% (на 3,16 грн/л) - с 8,22 до 11,37 грн/л.



