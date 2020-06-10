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Снять деньги с карточки «Приватбанка» теперь можно через кассы магазинов
16:45 09.06.2020 |
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ПриватБанк запустил сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы. Максимальная сумма снятия наличных - 500 гривень.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.
Сообщается, что для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты.
Получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 000 украинских торговых точек (магазины, супермаркеты, заправки WOG) , подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем новый сервис будет расширять партнерскую сеть.
Отмечается, что комиссия по сервису отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты (аналогично банкомату).
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