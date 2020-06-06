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Сделайте свой бизнес максимально прибыльным прямо сейчас благодаря эффективному логотипу и фирменному стилю
14:40 06.06.2020 |
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Как вы считаете, что является одним из первых способов привлечения внимания клиентов к компании? Это логотип и фирменный стиль. Хотите, чтобы логотип вашей компании был таким же узнаваемым, как логотипы таких брендов, как Apple, Nike, Pepsi, LG, Adidas? Ведь при одном названии этих брендов мы непроизвольно рисуем в памяти их логотип. Тогда для создания логотипа своей компании обращайтесь к настоящим профессионалам своего дела. Компания WeLoveBrands ждет вас, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным благодаря узнаваемости бренда.
Роль логотипа в формировании узнаваемости бренда
Логотип обладает уникальной функцией. Он имеет безграничную силу. Ведь на него клиенты обращают внимание в первую очередь, когда обращаются в компанию.
Логотип - это своеобразное связывающее звено между клиентом, брендом и услугой/продуктом. Психика человека установлена таким образом, что она быстро запоминает яркие визуальные образы, которые вызывают в дальнейшем соответственные ассоциации. Если речь идет о компании, то при виде грамотно оформленного логотипа человек сразу непроизвольно вспоминает бренд. Если вы хотите, чтобы ваша компания стала тоже узнаваемой в широкой аудитории, переходите на https://welovebrands.com.ua/identity/logo/. Специалисты WeLoveBrands сделают все, чтобы ваш бизнес начал привлекать больше клиентов благодаря грамотно разработанному логотипу.
Фирменный стиль как изюминка компании
Фирменный стиль играет такую же роль в создании узнаваемости бренда, как и логотип. Понятие фирменного стиля состоит из таких элементов:
- какие цвета представляют бренд;
- какие шрифты используются в рекламных баннерах компании, визитках и т. д.;
- как оформлены бланки и папки, которые используются в процессе работы;
- какой дизайн имеют корпоративные визитки.
Если все это оформить в едином стиле, который имеет гармоничный вид, то ваша компания будет выгодно выделяться среди конкурентов. Разве это не главное в процессе привлечения новых клиентов?
Чтобы фирменный стиль вашей компании был сочным, запоминающимся и узнаваемым, обращайтесь в WeLoveBrands. Переходите на https://welovebrands.com.ua/identity/corporate-style/, чтобы узнать больше о роли корпоративного стиля для узнаваемости бренда.
Грамотно разработанный логотип и сочный фирменный стиль - залог успешности вашей компании. Переходите на https://welovebrands.com.ua/blog/logo-price/, узнавайте цены данных услуг и сделайте первый шаг к увеличению прибыльности своего бизнеса.
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