Польза от старого мусора. Как Садовый подсказал Зеленскому удар по Порошенко

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Мэр Львова решил помочь Банковой с еще одним делом против пятого президента, а попутно поиметь пользу для будущих мэрских выборов.

Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией "мусорной блокады" города.

"Прошло 4 года с момента поджога Грибовицкого полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы. Львов и Украина должны знать правду!", - заявил он.

По мнению Садового, пожар, который произошел 28 мая 2016 года на Грибовицком мусорном полигоне, имел "признаки поджога", нарушил нормальную жизнь Львова и окружающих населенных пунктов и создал "высокий риск наступления экологической катастрофы в регионе".

Также он утверждает, что на руководителей предприятий, обслуживающих мусорные полигоны в Украине, незаконно давили с целью расторжения договоров на прием и захоронение мусора. Кроме того, мэр Львова заявляет, что правоохранительные органы и другие лица физически блокировали спецтехнику на выездах из города и преследовали по территории Украины, чтобы они возвращались во Львов, и чтобы мусор в городе продолжал накапливаться.

Львовский градоначальник призвал создать временную следственную комиссию (ВСК), поскольку "организаторами и фигурантами дела, связанного с "мусорной блокадой" Львова, являются должностные лица государства, в том числе действующие в настоящее время народные депутаты, мотивами которых были исключительно корыстные политические цели". Мэр Львова добавил, что он и все остальные свидетели "мусорной блокады" города готовы предоставить документы, доказательства и свидетельства ВСК.

Здесь стоит напомнить, а что, собственно, представлял собой "мусорный апокалиписис" во Львове. Пожар на Грибовическом мусорном полигоне в пригороде областного центра привел к гибели троих спасателей. Во Львове начался мусорный коллапс. На протяжении длительного периода львовские власти пытались решать проблему за счет вывоза мусора в другие регионы Украины, однако со временем в силу криминального и несанкционированного характера этой практики большинство городов отказалось его принимать, а их жители начали блокировать на дорогах львовские мусоровозы.

По заявлению городских властей, кризис завершился в середине июля 2017 года, когда Львов был полностью очищен от накопившегося мусора. В сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на решение львовской мусорной проблемы, из которых 10 млн - на рекультивацию Грибовицкой свалки. Еще 25 млн евро являются кредитом и будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработала проект французская компания Egis за счет гранта французского правительства. Пока город только начал рекультивацию, приступив к перепрофилированию полигона для того, чтобы избежать новых обвалов. Но вернемся к инициативе Садового.

Из Офиса президента уже наверняка перезвонили во Львов и поинтересовались у Садового, какие конкретно материалы он может предоставить для ВСК. Если их качество будет хоть немного выше плинтуса, можно не сомневаться, что созданию ВСК дадут ход, и ее работа станет еще одной головной болью для Петра Порошенко, которого львовский мэр всегда называл главным виновником усугубления мусорного кризиса.

Кроме того, работа ВСК будет ударом по соратнику Порошенко Олегу Синютке, бывшему губернатором Львовщины во время мусорного кризиса. Будучи народным депутатом от "Европейской солидарности", Синютка собирается баллотироваться в мэры Львова. Он имеет немалый управленческий опыт, знает проблемы города и у него есть собственное видение развития Львова. Важную роль для представителя "ЕС" могла бы сыграть поддержка со стороны бизнес-групп Львовщины и лояльность местных медиа, но такой расклад может серьезно испортить раздуваемая Садовым "мусорная история" с ВСК.

На сегодня Синютка входит в тройку самых рейтинговых потенциальных кандидатов в мэры. Первенство, судя по соцопросам, продолжает удерживать действующий мэр, то есть Садовый. Он раз за разом делает противоречивые заявления о своем участии в избирательной гонке и, похоже, пока не принял окончательного решения.

Ближайший конкурент Садового - "свободовец" Руслан Кошулинский, который трижды баллотировался на пост мэра Львова. В этом году его шансы на победу может уменьшить бывший коллега по партии Юрий Михальчишин, который тоже заявляет о своих мэрских амбициях. Еще один возможный кандидат в мэры Львова - представитель "Голоса" Ярослав Рущишин. Он пока новичок в политике и мало узнаваем среди львовян, да и собственной политической программы развития Львова у него нет. Наконец, нет четких планов мэрской кампании во Львове у партии "Слуга народа".

Итак, пойдет ли Садовый на выборы сам, или назначит "преемника" - в любом случае его инициатива относительно "мусорной" ВСК должна пойти на пользу его команде и Банковой во главе с Зеленским. Напомним: на президентских выборах наибольшее количество голосов Порошенко набрал именно на Львовщине, ставшей единственным регионом, где он обогнал Зеленского (62,79% против 34,49%). Бить по пятому президенту в его основной электоральной вотчине - технологически грамотная задача вне зависимости от того, каким получится результат. Никто не будет заставлять ВСК обнародовать выводы о своей работе до выборов 25 октября, какими бы смехотворными ни были доказательства, о которых говорит Садовый. У комиссии будет иная задача - генерировать негативный поток новостей с целью опустить уровень поддержки "ЕС" во Львове и области, а также среди избирателей в других регионах, кому до сих пор интересна "мусорная" тема.