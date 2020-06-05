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Банки уже открыли 89% своих отделений - НБУ
12:58 05.06.2020 |
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На сегодня банки открыли 89% своих отделений, хотя на начало мая их доля составляла 75%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"Банки вместе со всей страной постепенно возвращаются к привычной жизни: восстанавливает деятельность банковская инфраструктура, все больше отделений банков начинают работать в штатном режиме, банкоматы, доступ к которым был ограничен, в частности в ТРЦ, снова готовы обслуживать клиентов. Если в начале мая доля открытых отделений банков составляла 75%, то на сегодня этот показатель увеличился до 89%", - говорится в сообщении.
К тому же 97% банкоматов работают бесперебойно на выдачу наличных. Такая доля является привычной для банковского сектора, поскольку до введения карантина банки приостанавливали работу некоторых банкоматов на техническое обслуживания или перенастройки систем.
В крупнейших по размеру сети банках ситуация такая: Ощадбанк возобновил в штатном режиме работу 93% отделений, работает 98% банкоматов. ПриватБанк - работает почти 74% отделений и 97% банкоматов. Райффайзен Банк Аваль - 99,8% отделений и 98% банкоматов. Ukrsibbank BNP Paribas Group - 99% отделений и 99% банкоматов. Укргазбанк - 100% отделений и 98% банкоматов. Альфа-Банк Украина - 99% отделений и 99% банкоматов. ПУМБ - почти 98% отделений и 98% банкоматов.
В Нацбанке подчеркнули, что банки продолжают заботиться о безопасности клиентов. В отделениях сохраняются дополнительные перерывы для дезинфекции и проветривания помещений.
Некоторые банки принимают клиентов по предварительной записи. Это дает возможность быстро и без очередей обслуживать посетителей.
Банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости на COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику.
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