Архитектор «мягкого карантина» Швеции признал ошибки в противодействии коронавирусу

Государственный эпидемиолог Швеции и архитектор стратегии "мягкого карантина" Андерс Тегнелл признал, что пандемия коронавируса унесла жизни слишком многих людей в стране, и что власти могли сделать больше, чтобы предотвратить потери.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом Тегнелл рассказал в интервью общественному радио Швеции в среду утром.

"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал Тегнелл, один из ответственных чиновников Агентства общественного здравоохранения Швеции, стоящего за стратегией борьбы с пандемией.

Во время пандемии Швеция придерживалась более мягкого карантинного подхода, чем большинство европейских стран. Она запретила публичные мероприятия для более чем 50 человек и посещения домов престарелых, закрыла университеты и часть школ. Но при этом Швеция полагалась на добрую волю граждан для обуздания коронавируса.

К мерам, которые не были обязательны, но считалось, что люди прислушиваются к рекомендациям властей, относились просьбы к лицам старше 70 лет и другим группам риска избегать прямых социальных контактов, призывы регулярно мыть руки, избегать ненужных поездок и практиковать социальное дистанцирование.

Эти меры имели определенное влияние. В частности, сезон гриппа, как считается, закончился быстрее, и кривая коронавируса начала выравниваться. Однако меры не предотвратили смерти более 4400 человек, что намного больше, чем у скандинавских соседей Швеции, которые ввели строгие карантинные правила.

Тегнелл и его коллеги из Агентства общественного здравоохранения последовательно утверждали, что их стратегия может быть более устойчивой в долгосрочной перспективе, чем полный жесткий карантин. Но в разговоре на радио Тегнелл признал ошибки такой стратегии.

На вопрос о том, не слишком ли много людей умерли в Швеции, он ответил: "Да, абсолютно", добавив, что в будущем страна должна будет рассмотреть вопрос о том, возможно ли было предотвратить столь большие потери.

"Я думаю, что есть определенное пространство для улучшения того, что мы сделали в Швеции. Было бы хорошо знать, что именно нужно сделать, чтобы лучше сдержать распространение инфекции. В будущем мы должны подумать о том, был ли способ уменьшить (количество смертей) ", - сказала Тегнелл.

Показатели свидетельствуют, что уровень смертности в Швеции на душу населения был самым высоким в мире за семь дней до 2 июня. По требованию оппозиционных партий в Швеции проведут расследование реакции правительства на пандемию коронавируса.

1 июня в Швеции за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом - впервые после 13 марта.