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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евро дорожает к доллару 26 мая на возвращении аппетита к риску

13:52 26.05.2020 |

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Курс евро растет по отношению к доллару во вторник днем на фоне постепенного снятия связанных с коронавирусом ограничений по всему миру, что способствует улучшению рисковых настроений инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 EET курс евро к доллару рос до 1,0963 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0899 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,69 иены. Вместе с тем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,65%, до 99,21 пункта.

Аналитики связывают рост курса евро к доллару во вторник с постепенным снятием связанных с коронавирусом ограничений и новостями о потенциальной вакцине от компании Novavax, которые способствуют улучшению рыночных настроений. В понедельник американская фармацевтическая компания Novavax сообщила о начале первых клинических испытаний на людях разработанной ей вакцины от коронавируса.

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику от исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии в июне поднялся до минус 18,9 пункта с пересмотренного уровня мая в минус 23,1 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до минус 18,3 пункта.

При этом трейдеры не надеются, что рост курса евро будет устойчивым в связи с политическими разногласиями вокруг нового европейского фонда восстановления экономики. "Однако, учитывая продолжающиеся разногласия внутри ЕС по поводу фонда восстановления от коронавируса, единая европейская валюта, скорее всего, быстро растеряет энтузиазм", - приводит газета Wall Street Journal мнение старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуена (Thu Lan Nguyen).

Германия и Франция ранее в мае предложили создать единый фонд помощи странам, пострадавшим от коронавируса, в размере 500 миллионов евро. Это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии. Однако не все страны ЕС поддерживают эту идею. Например, Эстония считает, что данный фонд ей не выгоден. Кроме того, по данным австрийских СМИ, Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды в субботу представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов, в противовес предложению Германии и Франции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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