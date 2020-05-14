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В рознице цены на светлые нефтепродукты 14 мая не значительно, но выросли
17:23 14.05.2020 |
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По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 20.76 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.32 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 21.59 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 мая 2020 г. подорожал на 1.06% (9.0 коп/л) до 8.47 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.0%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.76
|16.45
|0.04
|-0.99
|Бензин А-95 евро
|22.32
|16.39
|0.05
|-0.76
|Дизельное топливо Евро
|21.59
|15.50
|0.04
|-0.56
|Сжиженный газ
|8.47
|6.50
|1.06
|0.21
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