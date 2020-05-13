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Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
18:02 13.05.2020 |
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Готовящийся к выходу на европейский рынок Kia Sorento четвертого поколения получит новую систему мониторинга слепых зон - «вторую пару глаз», как ее называют в компании. Она использует две широкоугольные камеры, вмонтированные в боковые зеркала, и транслирует картинку прямо на цифровую «приборку».
Технология Kia называется Blind-Spot View Monitor (BVM). Система состоит из двух камер в боковых зеркалах, которые транслируют картинку на цифровой щиток Supervision с экраном диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920x720 пикселей. При включении поворотника или если есть помеха в мертвой зоне изображения появляются в «кругляше» спидометра либо тахометра, в зависимости от того, какая из камер в данный момент активна. При этом на «приборке» по-прежнему будет отображаться основная информация о поездке.
В Европе BVM станет частью пакета опций, куда также войдут система кругового обзора с датчиками парковки и аудиосистема Bose Performance Series. Набор сочетается с системой Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), которая возвращает автомобиль в полосу движения, если электроника распознает высокий риск столкновения с движущейся в мертвой зоне машиной.
«Четвертый» Kia Sorento построен на новой платформе с компактным моторным отсеком, короткими свесами и на 35 миллиметров увеличенной колесной базой. Ревизия подвески обеспечила ему более острую управляемость, а заодно улучшила плавность хода.
Для Европы заявлен гибрид с «турбочетверкой» 1.6 T-GDi, батареей на 1,49 киловатт-часа, электромотором мощностью 44,2 киловатта и шестидиапазонным автоматом выдает 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Он будет доступен с момента рыночного запуска модели, а его подключаемый собрат появится до конца года.
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