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Более половины предприятий ожидают уменьшения доходов в 2020 году более чем на 40%
13:39 12.05.2020 |
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Бизнес в Украине терпит существенные убытки из-за карантина и оценивает возможное уменьшение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%, в том числе 28% предприятий ожидают уменьшения доходов более чем на 60%. Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса исследовательского подразделения Advanter Group о состоянии и перспективах бизнеса в связи с карантинными мерами и кризисными явлениями в экономике.
Как отмечается в комментарии Advanter Group, в начале карантина, в марте 2020 года, подавляющее большинство предприятий уже почувствовало существенное снижение доходов. Так, согласно результатам первой волны исследований, средненедельные доходы 55% предприятий уменьшились более чем на 30%. Вторая волна исследований подтвердила тренд. В апреле у 66% предприятий падение доходов превысило 30% по сравнению с апрелем 2019 года.
По данным опроса, 54% предприятий ожидают уменьшения доходов в 2020 году более чем на 40%. И только 4% предприятий прогнозируют их рост.
Наименьшее падение доходов ожидают, кроме производителей пищевых продуктов и розничных торговцев пищевыми продуктами, также предприятия перерабатывающих отраслей, аграрные и транспортные компании, оптовые торговцы.
По сравнению с мартом существенно увеличилось количество сотрудников, которые попали под сокращения (15%) или отправлены в неоплачиваемый отпуск (20%). Как отмечают в Advanter, последнее, вместе с переводом работников на неполный рабочий день, свидетельствует о высоком уровне скрытой безработицы в стране. По оценкам экспертов, безработица может достигать показателя 1,8-2 млн. человек.
В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала. В частности, это касается сферы строительства, индустрии гостеприимства, креативных и образовательных индустрий.
Advanter Group опросила 470 предприятий (первая волна - 458), среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проводилось с 22 по 30 апреля при поддержке CEO Club, бизнес-сообщества Board, ТПП Украины, бизнес-школы МИМ Киев, Prizma Club, CFO Club Ukraine и десятков других объединений предпринимателей по всем областям Украины.
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