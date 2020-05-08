Украина отказалась от электроэнергии из Беларуси

Министерство энергетики и защиты окружающей среды пересмотрело прогноз баланса электроэнергии на 2020 год, полностью отказавшись от поставок из Беларуси, а также России.

Об этом сообщается в документе, которым располагает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что общий объем поставок электроэнергии из Беларуси в 2020 году планируется в объеме 150 миллионов киловатт-часов.

Сообщается, что этот объем иссяк в январе, феврале и апреле.

Из-за уменьшения потребления энергии, вызванное карантином, сейчас в Украине работает 11 из 15 энергоблоков всех украинских АЭС, остальные ремонтируются или сдаются в резерв для обеспечения работы всех энергоблоков на номинальном или близком к номинальному уровне.

Ранее литовское правительство неоднократно призывало Украину воздержаться от импорта энергии из белорусской АЭС строится недалеко от границы с Литвой, в нескольких километрах от столицы страны Вильнюса.