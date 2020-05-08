Доллар 8 мая дешевеет относительно евро в ожидании апрельских данных по рынку труда США

Доллар США дешевеет в паре с евро на торгах в пятницу, но укрепляется относительно японской иены.

В центре внимания трейдеров - апрельские данные о безработице в Штатах, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 EET.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест.

Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC в четверг, заявил, что в реальности безработица в Штатах, вероятно, уже составляет 23-24%.

Кашкари отметил, что, по его мнению, выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным и длительным. В то же время, по словам Кашкари, американская экономика избежит "еще одной Великой депрессии".

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также полагает, что экономика США сможет избежать наихудшего сценария.

Тем временем, Патрик Харкер, возглавляющий ФРБ Филадельфии, предупредил, что преждевременное "открытие" американской экономики может создать огромные проблемы. По его словам, выход экономики из кризиса будет сложным, и даже при развитии ситуации по самому оптимистичному сценарию она не сможет наверстать упущенное до конца текущего года.

"Менее оптимистичный сценарий ждет нас, если мы откроем экономику слишком быстро и увидим вслед за этим мощную вторую волну заболеваемости COVID-19. Это не только будет катастрофой в сфере эпидемиологии, но и сведет на нет любое восстановление экономики", - считает Харкер.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов на 0,2%.

Курс евро к доллару вырос на 0,1%, до $1,0843, курс доллара относительно иены вырос на 0,1%, до 106,42 иены.

"При том, что спад экономической активности является одним из мощнейших в истории, столь же мощными являются ответные меры, призванные смягчить негативные последствия коронавируса и поддержать восстановление экономки", - отмечают аналитики JPMorgan Chase & Co.

"Мы полагаем, что рискованные активы будут дорожать на фоне постепенного открытия экономик, хотя темпы роста цен, вероятно, будут медленными", - говорится в обзоре JPMorgan.