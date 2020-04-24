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Оптовые цены ДТ 24 апреля упали ниже 12,50 грн/л
17:57 24.04.2020 |
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За неделю (17-24 апреля) средняя стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте снизилась на 95 коп./л или на 6,5%. Минимальные цены упали ниже 12,50 грн/л в мелком опте и 15 300 грн/т в крупнооптовом сегменте, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Минимальные цены 20 апреля зафиксированы на ресурс с отгрузкой из портов. В Николаеве компании группы «Трейд Коммодити» и в Одессе «Укртатнафта» опустили цены на турецкое ДТ до 12,45 грн/л, с «Пивденного» компания Orange Oil озвучивала цену 12,50 грн/л. За неделю цены в портах упали на 1,2-1,5 грн/л в зависимости от порта и оператора.
На «северных» базисах - в Коростене и Новограде-Волынском - цены за неделю снизились в среднем на 1,1-1,15 грн/л. Компания «Анвитрейд» 20 апреля реализовала спотовые партии ДТ с Новограда-Волынского по 12,90 грн/л, в Коростене группа «Фактор» озвучивала цены на уровне 12,60 грн/л.
Кременчугский НПЗ за неделю опустил цены на 85 коп./л - с 13,75 на конец прошлой недели до 12,90 грн/л. В столичном регионе средняя цена снизилась ровно на 1 грн/л - с 14,05 до 13,05 грн/л. Минимальное ценовое предложение с нефтебаз в Киеве и области 20 апреля зафиксировано на уровне 12,70-12,80 грн/л.
Мелкооптовые цены бензина А-92 за неделю снизились на 50 коп./л - до 13,50 грн/л. С нефтебаз в Коростене «двойка» торгуется по 12,60 грн/л, «Укртатнафта» с Кременчугского НПЗ предлагает по 12,05 грн/л. Цены на бензин А-92 в столичном регионе варьируются в пределах 12,05-13,00 грн/л.
По данным трейдеров, с 20-х чисел апреля котировки ДТ в Средиземноморье опустились до $160/т (-37% с начала месяца), в портах Северо-Западной Европы - до $220-230/т (-17-20%). Спред между «северными» и «южными» котировками вырос до рекордных для последних лет $60/т.
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