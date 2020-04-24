Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день

Компания Lotus трудится над созданием новой модели начального уровня. У спорткара пока нет имени, но известно, что он станет последним «Лотусом» с двигателем внутреннего сгорания. Премьера новинки состоится либо до конца этого года либо в начале следующего, пишет Automotive News Europe.

Главный исполнительный директор Lotus Cars Фил Попэм говорит о новинке как о спорткаре начального уровня для ежедневных поездок. По словам топ-менеджера, эта машина станет последней моделью марки с бензиновым ДВС, а ее цена в зависимости от исполнения будет варьироваться от 55 до 100 тысяч фунтов стерлингов.

Будущий Lotus позаимствует элементы дизайна у 2000-сильного гиперкара Evija. Выпускать модель будут на заводе в Хетеле британского графства Норфолк после расширения сборочной линии.

Приоритетным для компании по-прежнему остается сегмент спорткаров, но Попэм уверен, что у фирмы есть возможность развиваться и в других направлениях. В этом ей поможет нынешний владелец, китайская Geely, имеющая опыт в электрификации и автономном управлении.

Летом прошлого года Lotus представил модель Evija, первый в своей истории электрический гиперкар и первую полностью новую модель за последние 11 лет. Купе оснащено четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2000 лошадиных сил (1700 Нм крутящего момента) и может без подзарядки проехать 400 километров (по измерительному циклу WLTP).