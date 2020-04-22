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Цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опускался до минимума с декабря 1999 года
07:51 22.04.2020 |
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Мировые цены на нефть в среду утром падают на 3-12%, Brent опускался до минимума с 11 декабря 1999 года - ниже 16 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.34 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 12% - до 16,85 доллара за баррель. Минутами ранее цена опускалась до отметки в 15,99 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 3,54%, до 11,19 доллара за баррель.
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