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Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами
17:27 17.03.2020 |
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Ресурс Gadget Hacks составил список самых защищенных с точки зрения безопасности пользовательских данных смартфонов 2020 года. В список вошли Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и крипто-сматртфон Finney компании Sirin Cyber.
Выбирая самые безопасные смартфоны, сотрудники Gadget Hacks изучали такие ключевые параметры, как надежность шифрования, биометрия, аппаратная безопасность, доступность VPN и временные рамки исправлений безопасности.
Из первоначального списка были исключены телефоны, которые имели только базовые функции безопасности стандартной операционной системы и общий аппаратный модуль безопасности Qualcomm.
Управляющий партнер Sirin Cyber Кенес Ракишев подтвердил, что они произвели 10 000 телефонов Finney , из них 95% уже продано. Аппарат работает под управлением Sirin OS, основанной на Android. При этом встроенный «кошелек» защищен отдельно от телефона и поддерживает операции сразу с несколькими крупнейшими криптовалютами. Телефон защищен многоуровневой системой BlockShield, которая обеспечивает такие функции, как скрытие IP-адресов и рандомизация MAC-адресов.
Блокчейн-компания Sirin Labs была основана Моше Хогегом и Кенесом Ракишевым в 2013 году. Компания привлекла финансирование в размере 255 миллионов долларов за первые пять лет.
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