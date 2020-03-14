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Курс евро к доллару 13 марта вернулся к снижению
13:49 13.03.2020 |
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Курс евро по отношению к доллару после небольшой утренней коррекции снова снижается на сомнениях относительно эффективности мер ЕЦБ по ограничению экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 EET курс евро опускался до 1,1168 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1183 доллара за евро. Утром в пятницу он рос до 1,1197 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,63 иены, или на 1,19%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,15%, до 97,62 пункта.
Курс евро к доллару снижается с начала недели, а дополнительное давление на него оказали сделанные в четверг заявления ЕЦБ, которые не оправдали ожидания рынка. Трейдеры ждали от регулятора снижения ставки по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,6%, однако ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. При этом ЕЦБ объявил, что дополнительно купит на рынке до конца года активы на 120 миллиардов евро.
"В период кризиса ЕЦБ не предпринимает крайних мер. Давайте дадим рынку немного больше времени, чтобы привыкнуть к этому", — сказали агентству Рейтер аналитики Commerzbank.
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