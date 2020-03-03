Справочный курс гривны 3 марта понижен на 16 коп до уровня 24,9311 грн/$1

|Показатель
|02.03.20
|03.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.7721
|24.9311
|0.64
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 03.03.2020 |
---
Национальный банк 3 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 16 коп. до 24,9311 UAH/USD.
|Показатель
|02.03.20
|03.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.7721
|24.9311
|0.64
Данные: НБУ
|
|
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