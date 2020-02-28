Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) новый, более жесткий сценарий решения сложившейся на рынке ситуации.

Обновленный вариант ведомства, представленный заместителем главы Минэкоэнерго Константином Чижиком в ходе Ukrainian Energy Forum в Киеве в четверг, предусматривает для СЭС, введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию в виде снижения тарифа: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВТ, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью свыше 50 МВт. При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. В свою очередь для ВЭС предлагается снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предусматривает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

"Логика такой опции заключается в том, что такое снижение является значительно меньшим, чем снижение при продлении срока выплат. Или вы идете на реструктуризацию, продляя срок выплаты, но при этом снижаете "зеленый" тариф на большее количество процентов, или вы можете не продлять срок выплат, но при этом взять несколько меньшее снижение тарифа", - сказал Чижик.

Для согласившихся на добровольную реструктуризацию предлагается, ввести 100%-ную ответственность за небалансы до 2022 года; для тех, кто не пойдет на нее, - с 2020 года, с учетом короткого переходного периода с момента принятия закона до момента вступления в силу данной нормы, уточнил замминистра.

Согласно его словам, по состоянию на конец февраля прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" составляет 19 млрд грн.

