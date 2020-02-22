Финансовые новости
- |
- 22.02.20
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит «Гарантированного покупателя» составляет 17 миллиардов - Оржель
22:54 21.02.2020 |
---
Дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на сегодня оценивается в 17 млрд грн.
Об этом во время круглого стола "Зеленый энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги" сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает корреспондент Укринформа.
"На сегодня мы оцениваем дефицит "Гарантированного покупателя" на уровне 17 млрд грн... Мы не вовремя дали изменения, и есть не только большой объем развития, что позитивно, и установление мощностей, но и большой дефицит покрытия расходов по зеленому тарифу", - рассказал Оржель.
Ожидалось, что дефицит "Гарантированного покупателя" будет вдвое меньше.
"Мы считали в рамках баланса дефицит на уровне 8 млрд грн. В текущей ситуации, которую мы имеем на рынке электрической энергии, это надо исправлять", - добавил министр.
Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" было образовано в апреле 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии". Среди направлений работы ГП "Гарантированный покупатель" - обеспечение работы зеленой генерации, когда электроэнергия выкупается по зеленому тарифу и продается на рынке "на сутки вперед". А также - обеспечение функционирования механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения не выросли после старта рынка. Третье направление работы государственного предприятия: аукционы для зеленой генерации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отказ от Минска: Как Пристайко ставит под угрозу санкции ЕС против России
|Банкиры рассказали, как будут замораживать деньги на счетах украинцев
|На радость Портнову: Зачем Венедиктова хочет открыть путь к арестам майдановцев
|Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :