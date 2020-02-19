Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.02.20
10:48 19.02.2020 |
---
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|17.01
|12.2575
|11.1916
|20.01
|12.2336
|21.01
|12.3000
|10.2224
|22.01
|12.2563
|10.2603
|23.01
|12.1433
|10.2771
|24.01
|12.1889
|12.51
|10.2680
|11.0946
|27.01
|12.1833
|10.2352
|28.01
|11.7538
|10.2762
|29.01
|12.1313
|10.3201
|30.01
|11.8417
|10.2662
|31.01
|8.7053
|11.0531
|03.02
|9.5014
|8.3878
|04.02
|9.5562
|8.0919
|05.02
|9.4714
|7.9995
|06.02
|9.6765
|8.1658
|07.02
|9.4556
|7.9587
|10.02
|9.8200
|8.0071
|11.02
|9.8444
|7.8367
|12.02
|9.9525
|9.6120
|13.02
|9.7000
|8.0200
|14.02
|9.5722
|17.02
|9.4900
|18.02
|9.5792
|8.1302
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского
ТОП-НОВОСТИ
|Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку
|Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|История одной «зрады»: Как мы едва не потеряли «Ольху» и «Нептун»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :