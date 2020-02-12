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WOG и ОККО 12 января снизили цены на ДТ
12:39 12.02.2020 |
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Розничные цены на дизельное топливо 12 февраля в ряде сетей снизились на 20-70 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
Сети WOG и ОККО опустили ценники на дизтопливо на 40 коп./л и 20 коп./л, до 26,99 грн/л и 27,19 грн/л, соответственно. Стоимость продукта в сети Shell снизилась на 20 коп./л, до 26,36 грн/л. На 70 коп./л ДТ подешевело на станциях Marshal.
Кроме того, на 20-40 коп./л в сетях Shell и KLO подешевели бензины.
Как сообщал enkorr, в период со 2 декабря 2019 г. по 11 февраля 2020 г. средние цены на бензины и дизельное топливо снизились на 2,05-2,20 грн/л.
Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 февраля, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
27,19
|
-0,20
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
-0,40
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Shell
|
25,40
|
-0,20
|
27,10
|
-0,20
|
26,36
|
-0,20
|
SOCAR
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
Glusco
|
25,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
KLO
|
25,59
|
-0,40
|
26,59
|
-0,40
|
25,49
|
0,00
|
UPG
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
Параллель
|
26,62
|
0,00
|
27,62
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Chipo
|
24,74
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
24,64
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Marshal
|
22,50
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
22,20
|
-0,70
|
SUN OIL
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,92
|
0,00
|
Mango
|
23,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
Motto
|
23,71
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,38
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,50
|
-0,01
|
26,51
|
-0,01
|
26,02
|
-0,08
|
|
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