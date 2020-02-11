Грили Char-Broil - идеальное решение для каждого дома

Сегодня, наверное, сложно найти человека, который бы не любил пикники на свежем воздухе с блюдами, приготовленными на гриле. И не удивительно! Ведь наличие собственного гриля - это не только возможность вкусно и полезно питаться, но и прекрасный повод чаще собирать родных и друзей на собственном дворе. К тому же, теперь появилась возможность приобрести максимально инновационные, экономные и уникальные грили от международного производителя Char-Broil в нашей стране.

Какими преимуществами обладают грили Char-Broil?

Начиная с 1885 года, семейная компания "Char-Broil" занимается изготовлением различных видов грилей, которыми сегодня пользуются миллионы людей по всему миру. Каждый гриль - это сочетание высококачественных материалов и инновационных технологий. Среди них можно найти угольные грили барбекю, электрические, газовые грили и коптильни на дровах премиум класса. При этом каждый из видов обладает своими преимуществами. К примеру, электрические грили являются максимально компактными, не создают дыма, благодаря чему их можно устанавливать в домах и квартирах. В свою очередь, угольные грили барбекю - идеальная замена мангалу. На них можно приготовить невероятно вкусный шашлик, стейк, запечь рыбу, овощи или курицу. К тому же, каждое из этих блюд будет иметь неповторимый вкус и аромат именно благодаря углям. И это еще далеко не все! Под брендом Char-Broil были созданы эксклюзивные инфракрасные грили с TRU-infrared , которые стали настоящим прорывом в сфере приготовления пищи на огне.

В чем заключается уникальность технологии TRU-infrared?

Непревзойденный вкус и вид каждого блюда. Пища, которая готовится на гриле с технологией TRU-Infrared, равномерно

пропекается, не пригорает и сохраняет на 50% больше сока, чем блюда на других грилях.

Максимальная польза еды. Использование инфракрасного излучения позволило готовить блюда на гриле без помощи воздуха. Благодаря этому инфракрасный гриль не разрушает структуру продуктов, а максимально сохраняет их природные вкусы. Вместе с тем, во время приготовления блюд на таком устройстве продукты стерилизуются, избавляются от вредных микроорганизмов, сохраняя все полезные витамины и минералы.

Экономия. Уникальные грили с TRU-infrared экономят до 30% топлива, по сравнению с другими моделями.

Ну а если вы не уверены, какой именно гриль выбрать среди такого огромного ассортимента устройств от Char-Broil, то на помощь придут профессиональные консультанты компании «Грилекс» - официального дистрибьютора американских грилей в нашей стране.