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Грили Char-Broil - идеальное решение для каждого дома
18:42 11.02.2020 |
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Сегодня, наверное, сложно найти человека, который бы не любил пикники на свежем воздухе с блюдами, приготовленными на гриле. И не удивительно! Ведь наличие собственного гриля - это не только возможность вкусно и полезно питаться, но и прекрасный повод чаще собирать родных и друзей на собственном дворе. К тому же, теперь появилась возможность приобрести максимально инновационные, экономные и уникальные грили от международного производителя
Какими преимуществами обладают грили Char-Broil?
Начиная с 1885 года, семейная компания "Char-Broil" занимается изготовлением различных видов грилей, которыми сегодня пользуются миллионы людей по всему миру. Каждый гриль - это сочетание высококачественных материалов и инновационных технологий. Среди них можно найти угольные грили барбекю, электрические, газовые грили и коптильни на дровах премиум класса. При этом каждый из видов обладает своими преимуществами. К примеру, электрические грили являются максимально компактными, не создают дыма, благодаря чему их можно устанавливать в домах и квартирах. В свою очередь, угольные грили барбекю - идеальная замена мангалу. На них можно приготовить невероятно вкусный шашлик, стейк, запечь рыбу, овощи или курицу. К тому же, каждое из этих блюд будет иметь неповторимый вкус и аромат именно благодаря углям. И это еще далеко не все! Под брендом Char-Broil были созданы эксклюзивные
В чем заключается уникальность технологии TRU-infrared?
пропекается, не пригорает и сохраняет на 50% больше сока, чем блюда на других грилях.
Ну а если вы не уверены, какой именно гриль выбрать среди такого огромного ассортимента устройств от Char-Broil, то на помощь придут профессиональные консультанты компании «Грилекс» - официального дистрибьютора американских грилей в нашей стране.
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