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«Драгон Капитал» прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2020г до 4%
11:46 06.02.2020 |
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Реальный рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится до 4% с 3,2-3,3% в 2019 году при некотором увеличении инфляции с 4,1% до 5,2%, прогнозирует инвестиционная компания "Драгон Капитал" (Киев).
"Сейчас очень хорошая макроэкономическая ситуация в Украине, одна из лучших за 20 лет нашего здесь пребывания", - сказал глава и основатель компании Томаш Фиала на представлении макроэкономического прогноза Европейской бизнес ассоциации в Киеве в четверг.
По его словам в 2021 году компания ожидает небольшого замедления роста - до 3,7% при инфляции 6,1%.
Фиала уточнил, что в "Драгон Капитал" прогнозирует укрепление курс гривни в текущем году в среднем до 24 грн/$1 по сравнению с 25,8 грн/$1 за доллар в прошлом году.
Он добавил, что, по ожиданиям компании, курс на конец этого года составит около 24 грн//$1, а на конец следующего - 25,5 грн//$1/
По словам Фиалы, такой рост экономики при укреплении гривни уже увеличил ее долларовый ВВП с $90 млрд в 2015 году - до $150 млрд в прошлом и, ориентировочно, до $175 млрд в этом.
Он отметил, что это позволило снизить госдолг с 80% ВПП до 51% ВВП и позволяет ожидать повышения кредитного рейтинга Украины еще на 1-2 пункта в 2020 году.
Среди основных рисков для прогноза глава "Драгон Капитал" назвал отказ от сотрудничества с МВФ, что крайне опасно в условиях зависимости Украины от внешнего финансирования и ухудшения мировой конъюнктуры, в особенности на рынке зерна и металла.
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