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В январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило
18:50 05.02.2020 |
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Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке в январе чистая продажа валюты населением превысила покупку.
В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов.
В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.
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