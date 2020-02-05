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Продажи б/у автомобилей превысили продажи новых в 4 раза
17:29 05.02.2020 |
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За прошедший месяц украинские номера получили 28,3 тыс. импортированных легковых авто с пробегом, сообщает Укравтопром.
Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.
При этом, автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет.
Самым популярным на рынке импортированного секонд-хенда остается автомобиль VOLKSWAGEN Passat, в течении прошлого месяца владельцами этой модели стали 1716 украинцев.
На втором месте RENAULT Megane, на этом автомобили свой выбор остановили 1608 автомобилистов.
Шкоду Октавию предпочли 1518 чел. и это третий результат.
Четвертая позиция у VOLKSWAGEN Golf - 1235 регистраций.
Замыкает пятерку самых востребованных б/у иномарок - FORD Focus. В январе 1035 Фокусов поменяли свои иностранные номера на украинские.
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