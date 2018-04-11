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Фондовые индексы Украины 10 апреля изменились разнонаправленно
19:03 10.04.2018 |
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Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,13% - до 1730,22 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 362,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 61,7 млн грн, в том числе акциями - 4,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 168,18 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-2,25%) и "Турбоатома" (-0,39%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+1,57%), "Укрнафты" (+1,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,32%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,6%) и "Мотор Сичи" (-1,57%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,37% - до 494,11 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (7,66 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Агротона" (+3,45%), "Астарты" (+0,65%) и "Кернела" (+0,2%).
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