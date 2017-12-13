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Доллар дешевеет к евро и иене после победы демократа на выборах в Сенат в Алабаме
09:25 13.12.2017 |
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Доллар США дешевеет в среду относительно евро и иены на фоне победы демократа Дага Джонса на выборах в Сенат в штате Алабама.
В результате победы Д.Джонса республиканцы теряют одно место в Сенате, что может осложнить принятие важных законодательных инициатив, в том числе, согласование параметров налоговой реформы, пишет MarketWatch.
По данным CNN, Д.Джонс набрал 49,5% голосов на выборах в Алабаме, а его соперник, республиканец Рой Мур, - 48,8%. Таким образом, соотношение республиканцев и демократов в Сенате составит 51/49.
Д.Джонс приступит к исполнению обязанностей в Сенате не позднее 3 января, и республиканцам стоит поторопиться с принятием законопроекта о налоговой реформе до этого времени, пишет Bloomberg.
"Тот факт, что доллар дешевеет в ответ на победу Д.Джонса в Алабаме, указывает на ожидания увеличения сложностей с принятием законодательных инициатив, с которым столкнется Сенат после уменьшения преимущества республиканцев", - отмечает аналитик по валютным рынкам Westpac Banking Corp. в Сиднее Шон Кэллоу.
Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1759 по сравнению с $1,1742 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене находится на уровне 113,33 иены против 113,55 иены накануне, стоимость евро относительно иены уменьшилась до 133,26 иены по сравнению с 133,33 иены по итогам предыдущей сессии.
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