Курс фунта стерлингов снижается к доллару 12 октября на новостях о проблемах на переговорах о Brexit

Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг днем, инвесторы отыгрывают комментарии о неблагоприятном ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.02 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3127 доллара с 1,3223 доллара за фунт по итогам среды.

Курс евро к доллару снижался до 1,1856 доллара за евро с 1,1858 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 112,24 иены за доллар со 112,49 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 93,09 пункта.

Курс британской валюты слабеет на комментариях главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье, который констатировал, что переговоры о Brexit пока "находятся в тупике", и хотя Евросоюз рассчитывает на то, что переговоры будут успешными, он готов к любым вариантам развития ситуации.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года - спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры об условиях выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.

Инвесторы также ожидают публикации позднее в четверг данных о бюджете США. Аналитики прогнозируют, что профицит бюджета в сентябре составил 6 миллиардов долларов после августовского дефицита в 107,689 миллиарда. А в пятницу, 13 октября, рынок ожидает данных об инфляции в США. Эксперты полагают, что потребительские цены в стране в годовом выражении выросли на 2,3%, а в месячном - на 0,6%.