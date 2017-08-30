Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 29 августа снижением
19:03 29.08.2017 |
---
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,04% - до 1120,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 285,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,48 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 199,5 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-2,42%), Райффайзен Банка Аваль (-1,29%) и "Укрнафты" (-0,4%).
Не изменились в цене только акции "Донбассэнерго".
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,91%) и "Мотор Сичи" (-0,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник ускорил падение до 2,42%, в результате индикатор скатился до 554,38 пункта при объеме торгов 5,4 млн злотых (37,8 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене тяжеловесы: "Астарта" (-5,52%), "Кернел" (-1,4%).
Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+2,06%) и "Милкиленда" (+1,23%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :