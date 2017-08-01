Стоимость автогаза 31 июля выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подорожал в сетях мейджоров: WOG, OKKO, SOCAR на 10-30 коп./л в большинстве регионов. Также газ подорожал в сети KLO, Mango, Marshal, ZOG, «Надежда».

В столице газ подорожал у SOCAR и KLO на 30 коп./л до 11,29 грн/л и 11,49 грн/л. На работающих АГЗП «Барс 2000» цены выросли на 20 коп./л до 10,80 грн/л. «БРСМ-Нафта» подняла стоимость к 11,09 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т. в начале прошлой недели. На этом уровне она продержалась до ее конца.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 31/28 июля 2017 г., грн/л: