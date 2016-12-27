Министерство экономического развития и торговли предварительно оценивает рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 3-м квартале в 2%, по сравнению с 3-м кварталом 2015 года.

Об этом на итоговой пресс-конференции сказал первый-вице-премьер-министр, министр экономики Степан Кубив, передают Українські Новини.

"Если в 1-м квартале 21016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года ВВП мы имели рост 0,1%, во 2-м квартале - 1,4%, то уже по предварительным данным Госстата в 3-м квартале 2016 рост ВВП составил 2%, это оперативная оценка Госстата на вчерашний день", - сказал Кубив.

На 2017 год Минэкономики прогнозирует рост ВВП в размере 3%.

"Мы говорим, что есть предпосылки такого роста, даже большего роста, чем я сейчас оглашаю. Рост происходит по видам экономической деятельности реального сектора экономики. По итогам января-ноября 2016 года положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство, рост составлял 2,9%, а в ноябре уже - 4,7%. Объем промпроизводства за январь-ноябрь вырос на 3,7%", - добавил он.

За 10 месяцев, по словам Кубива, инфляция составила 9,4%.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2016 году на уровне 1,5%.