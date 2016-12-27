На фоне дипломатического конфликта Украины с Израилем "ДС" решила поинтересоваться текущим уровнем экономического и военно-технического сотрудничества между нашими странами. А, собственно, чем грозит возможное охлаждение отношений в сфере экономики и военного сотрудничества?

Получилось не очень динамично: за исключением планов отправить украинских "заробитчан" на израильские стройки, так и не подписанного соглашения о зоне свободной торговли, а также производства израильских штурмовых винтовок на украинском предприятии, особых успехов в двустороннем сотрудничестве не наблюдается.

Торговля так себе

Во внешней торговле Израиль - далеко не стратегический партнер Украины. В нашем рейтинге торговых партнеров Израиль по итогам прошлого года занял 15-е место. За 10 месяцев этого года стоимость экспорта украинских товаров в Израиль составила 400 млн. долларов, а импорта - 155 млн. долларов. Основные статьи украинского экспорта - сельскохозяйственная продукция и продукция металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украинский импорт преимущественно включает продукцию химической промышленности, машиностроения и минеральные продукты.

Ситуация с динамикой внешней торговли с Израилем выглядит для Украины не радужно - за последние три года экспорт украинских товаров стабильно сокращается и особенно сильно это стало заметно в нынешнем году. По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт украинских товаров в Израиль за 10 месяцев 2014 г. составил 485 млн. долларов, за 10 месяцев 2015 г. - 482 млн. долларов и за 10 месяцев текущего года - 400 млн. долларов. Импорт израильских товаров за эти же периоды составил соответственно 284 млн. долларов, 152 млн. долларов и 155 млн. долларов.

Активизировать внешнюю торговлю с Израилем могло заключение соглашения о зоне свободной торговли, переговоры о котором Украина вела еще с 2013 года. В этом году переговорный процесс был интенсифицирован, и страны рассчитывали подписать соглашение уже до конца следующего года. "Израиль - главный торговый партнер Украины на Ближнем Востоке", - заявлял в октябре этого года премьер-министр Владимир Гройсман.

Израиль также планировал запустить большую программу по внедрению своих технологий мелиорации и орошения в южных областях Украины - Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. По задумке израильтян, 35 тыс. украинских фермерских хозяйств должны были получить доступ к передовым израильским технологиям в агросекторе. Также Израиль ввел полную экономическую блокаду Крыма - рекомендовал не вести бизнес в оккупированном Крыму, а крупнейшие израильские страховые компании перестали страховать сделки на полуострове.

Рабочие руки

Еще одним перспективным направлением как раз накануне скандала стал проект по трудоустройству украинцев в Израиле. В ноябре украинские власти ратифицировали соглашение о временном трудоустройстве украинцев на предприятиях Израиля, и партнеры были готовы принять и дать работу 20 тысячам украинских строителей. При этом условия оплаты были очень даже привлекательные. Как поясняла экспорт по трудоустройству портала "Rabota.ua" Татьяна Пашкина, если в Польше украинскому строителю были готовы платить около 20 тыс. гривен, то в Израиле - вдвое больше. При этом ожидалось, что Израиль подготовит еще одно соглашение о трудоустройстве украинцев - он хотел нанимать на работу сиделок.

Не вашим, не нашим

В плане военно-технического сотрудничества с Израилем Украина от конфликта многого не потеряет, потому что потенциал такого сотрудничества на сегодня попросту отсутствует, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он напомнил, что после войны с Грузией Россия начала развивать свою армию, и одним из драйверов этого развития был именно Израиль - россияне получили некоторые "чувствительные" технологии, в числе которых - лицензия на производство "беспилотников". В России было создано предприятие по сборке БПЛА, которые, в том числе, использовались россиянами в конфликте на востоке Украины.

Однако Израиль после начала украино-российского конфликта сотрудничество с Россией прекратил. Но не начал такое сотрудничество и с Украиной. В октябре 2014 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Израиль и заявил, что его страна заинтересована в покупке "беспилотников", особенно для мониторинга соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Израильские СМИ тогда написали, что крупнейший производитель беспилотных летательных аппаратов Израиля компания Israel Aerospace Industries согласилась продать их Украине, но соглашение не получило одобрение правительства Израиля. СМИ также писали, что отказать в поставке "беспилотников" Израиль вынудил Путин.

Единственным примером сотрудничества с Израилем можно назвать производство предприятием "Форт" штурмовых винтовок "Форт-221" и "Форт-222", которые являются модификацией израильской штурмовой винтовки TAR-21.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) со ссылкой на Государственную службу экспортного контроля, активной торговли оружием между Украиной и Израилем в последние годы также не наблюдается.

Единственное исключение - Украина в 2012 году продала Израилю 2 тыс. винтовок, 120 переносных противотанковых управляемых реактивных снарядов и ракетных комплексов, а также 32 пусковых механизма ПЗРК и 193 ракеты. А в 2010 году Украина продала Израилю 12 пусковых механизма ПЗРК и 48 ракет.