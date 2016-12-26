Главной новостью в России стало падение в районе Адлера авиалайнера Ту-154, который выполнял очередной рейс в Сирию, на аэродром Хмеймим. На борту находилось 84 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет вылетел из аэропорта Адлер в 5:20 по московскому времени и уже через 20 минут исчез с радаров. Позднее его фрагменты были обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи на глубине 50-70 метров, еще немного позднее начали находить тела погибших людей.

Причины крушения самолета пока до конца не ясны. Тем не менее версию теракта, похоже никто не рассматривает, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). По одной из версий, на борту Ту-154 при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Еще одна версия, которую неофициально озвучивают специалисты, предполагает, что ТУ-154 заправили разбавленным топливом, что и привело к катастрофе.

Как бы там ни было, разбившийся самолет - 1983 года выпуска. 33 года - возраст для авиалайнера более чем преклонный, а потому техническая неисправность в данном случае никого не должна удивлять.

История взлетов и падений

Серийное производство Ту-154 было начато в 1969 году в Куйбышеве. Первый рейс с пассажирами на борту состоялся по маршруту Внуково - Минеральные Воды 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым реактивным пассажирским самолетом за всю историю СССР и России. Производился серийно до 2013 года, всего было выпущено 998 самолетов Ту-154 различных модификаций. Самолет может вмещать от 164 до 180 человек.

Катастрофа стала пятой с участием Ту-154 за последние 10 лет и десятой за 16-ть. С 2000-го года в авиакатастрофах с участием ТУ-154 погибло 878 человек.

Вот лишь самые известные из катастроф ТУ-154 за последние годы:

22 августа 2006 года Ту-154М, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, потерял управление и свалился в плоский штопор. Самолет упал близ населенного пункта Сухая Балка неподалеку от Донецка. Погибли 160 пассажиров, в том числе 49 детей, и десять членов экипажа.

15 июля 2009 года в Иране упал Ту-154, совершавший рейс из Тегерана в Ереван. На борту самолета находились 153 человека плюс 15 членов экипажа. Все они погибли.

10 апреля 2010 года Ту-154 президента Польши, летевший из Варшавы в Смоленск, упал при посадке на военном аэродроме "Северный" в Смоленской области. 89 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, погибли.

1 января 2011 года самолет Ту-154-Б-2, выполнявший рейс из Сургута в Москву, загорелся на взлетной полосе. Была экстренно проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Самолет полностью сгорел.

Наследие СССР

Как видим, падения самого массового реактивного пассажирского самолета времен СССР - дело не редкое. И одна из главных причин такой ситуации - устаревание всего парка пассажирской авиации России. По состоянию на осень 2015 года (с того времени мало что могло измениться в лучшую сторону) 17,7% авиапарка российских авиакомпаний - старые машины, многие из которых исчерпали свой ресурс и имеют проблемы с деталями.

Самолеты не вечны и даже самые надежные машины имеют свой срок жизни. Для зарубежных самолетов он составляет около 40-60 тыс. часов, то есть 30 лет. Для советских был меньше - порядка 20 лет. Производитель может продлить ресурс индивидуально для каждого судна, однако у таких машин вероятность фатальной неисправности всегда выше.

Кроме того, у советских самолетов и современных российских (за исключением Sukhoi Superjet) в отличие от зарубежных есть проблемы с деталями. Массовое производство таких машин остановлено, поэтому приходится заказывать комплектующие поштучно, что стоит в разы дороже. В итоге на советские машины как правило ставят детали с подделанными документами. Так, только по официальной статистике, из-за проблем с деталями с 2001 по 2015 год произошло 50 серьезных инцидентов.

Саратовский авиационный завод, на котором производились самолеты "Як", обанкрочен и полностью ликвидирован. Конструкторские бюро, разрабатывавшие советские самолеты - КБ Туполева и КБ Яковлева - продолжают существовать в основном за счет сопровождения оставшихся в эксплуатации машин.

Тем не менее большинство российских авиакомпаний используют старые советские самолеты. Среди перевозчиков с десятью и более бортами самый возрастной парк - 41,2 года - у компании "Турухан", входящей в группу UTair. А всего в России около 20 авиакомпаний, эксплуатирующих для регулярных и чартерных перевозок самолеты старше 25 лет.

С 1 апреля 2001 года вступили в силу нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO), установившие пониженные уровни шума двигателей самолетов, летающих в Европе. Под новые критерии не попали почти все советские и российские самолеты того времени: Ту-134, Ту-154Б, Ту-154М, Ил-62, Ил-86. Таким образом, авиакомпании, активно летавшие в Европу и следовавшие транзитом над европейскими странами, были вынуждены сменить старые шумные машины на новые импортные. А для "воздушного моста" в Сирию широко использовали запрещенные в Европе машины, в том числе и разбившийся Ту-154. В настоящее время в Министерстве обороны Российской Федерации, согласно неофициальному реестру летательных аппаратов, летает около полутора десятков бортов Ту-154. Они принадлежат как Воздушно-космическим сила и Военно-морскому флоту, так и просто авиации Министерства обороны. И это не самые старые машины в их парке - несколько дней назад - 19 декабря в Якутии буквально развалился от старости Ил-18. Этот самолет находился в эксплуатации 51 (!) год. И только чудом удалось избежать большого количества жертв.

И вполне очевидно, что выводить из эксплуатации древние машины в условиях двух ведущихся войн в России никто не будет. И значит эта катастрофа не последняя.