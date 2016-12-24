Финансовые новости
- |
- 24.12.16
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Раде закончилось последнее в 2016г пленарное заседание, в следующий раз нардепы соберутся 17 января
14:33 23.12.2016 |
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в 2016 году, на следующее заседание народные депутаты соберутся 17 января 2017 года.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в конце рабочего дня в пятницу в сессионном зале осталось около 20 парламентариев.
Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные депутаты проводят встречи в округах с избирателями, а две первые недели января - в комитетах и фракциях.
Следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 января 2017 года.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Раде закончилось последнее в 2016г пленарное заседание, в следующий раз нардепы соберутся 17 января
|Сможет ли Коломойский поссорить власть
|Наш госаппарат не способен к экономическому анализу, - Елена Трегуб
Елена Трегуб, директор Департамента координации международной помощи и сотрудничества с международными финансовыми организациями МЭРТ рассказала "ДС", что происходит с международной помощью, которую Украина получает от международных организаций.
|Бахматюк должен государству 38 млрд грн - Гонтарева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева
Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
|НБУ заставил экс-акционеров Приватбанка взять на баланс финучреждения самолеты МАУ и горнолыжный курорт "Буковель"
|Субсидии не будут пересматривать до конца отопительного сезона, несмотря на повышение "минималки"
|Каковы перспективы дела Охендовского
|Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минфина Капинуса
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
Это интересно
|Хакеры из России зарабатывают до $5 млн в день на интернет-рекламе
Мошенники создали более 250 тыс. фальшивых сайтов, якобы принадлежащих крупным компаниям и издательствам (ESPN, Vogue, New York Times, The Wall Street Journal, Verizon и пр.). Хакеры создают иллюзию того, что могут привлекать миллионы людей к просмотру видеороликов. За это они получают крупные суммы.
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Nissan, Renault и Mitsubishi выпустят "дешевый" электрокар
|LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для "глупых" телевизоров за $288
Попутно всем тем, кто не может позволить такую роскошь, LeEco предлагает стать владельцем набора Smart Home Theatre и доукомплектовать им даже бюджетный телевизор без «умных» функций, чтобы превратить его в смарт-устройство и создать полноценный домашний кинотеатр.
|Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить
Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников. И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность.
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны