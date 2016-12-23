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Сможет ли Коломойский поссорить власть
13:47 23.12.2016 |
После пяти дней многозначительного молчания ситуацию с приватизацией Приватбанка прокомментировал теперь уже бывший главный собственник крупнейшего банка страны Игорь Коломойский.
Не слишком обширный комментарий Игоря Валерьевича, состоящий всего из трех тезисов, обрисовал, тем не менее, достаточно любопытную политическую конфигурацию - своеобразный "любовный четырехугольник" между собственно Коломойским, главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
Коротко тезисы Коломойского выглядят следующим образом.
Первое, Кабинет министров и лично Гройсман большие молодцы, поскольку проявили "настоящее мужество", приняв "непростое решение" о национализации Приватбанка по просьбе его акционеров. И все делают очень даже правильно.
Второе, Гонтарева очень нехороший человек, поскольку именно она во главе вверенного ей учреждения сознательно спровоцировала клиентскую панику информационными атаками на Приватбанк, чем поставила под угрозу не только детище Коломойского, но и всю финансовую систему страны. Разумеется, все претензии НБУ к Приватбанку надуманные, у банка был "сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом", а рассказы о дыре в 150 млрд. грн. - миф, сочиненный Гонтаревой с целью "додавить Приватбанк", что у нее получилось.
Третье и последнее, Коломойский самый главный молодец из всех, поскольку он, вместе с другими акционерами банка, печется прежде всего о простом народе, то есть клиентах Приватбанка и, конечно, об украинской государственности. Он пожертвовал своим бизнесом лишь бы не ставить под удар клиентов Приватбанка. И, разумеется, у Игоря Валерьевича и в мыслях не было кого-либо шантажировать угрозами обрушить Приватбанк, ведь это принесло бы большой вред его любимым клиентам.
Фамилию Порошенко Коломойский в своем послании не упомянул, однако тень главы государства все равно просматривается между строк - где-то за спиной Валерии Алексеевны, ведь все плохое, сказанное о главе Национального банка, рикошетит в президента, ведь он не только привел одиозную банкиршу на эту высокую должность, но и стойко продолжал ей доверять на протяжении двух лет вопреки всем попыткам практически всех политсил вытребовать у президента отставки Гонтаревой.
Таким образом, в нашем четырехугольнике Гройсман и Коломойский, по версии последнего, - персонажи положительные, Гонтарева - персонаж крайне отрицательный, а Порошенко более-менее нейтральный, но со стремлением к отрицательности.
При этом все обратили внимание, что в бюджетную ночь со вторника на среду все депутаты из пула Коломойского дисциплинированно проголосовали за госбюджет. Это в первую очередь игра в пользу Гройсмана, все таки бюджет это в первую очередь детище Кабмина, и лишь во вторую в пользу президента. Разумеется, сейчас у Коломойского с Порошенко в отношениях относительно теплый период, и сделка по Приватбанку, вряд ли совсем уж невыгодна олигарху. Однако это совсем не означает, что Коломойский не попытается изменить расклад в свою пользу.
Зная недюжинный талант Коломойского к политическим подковерным играм и достаточно непростые отношения днепровского олигарха с Порошенко, можно предположить, что Игорь Валерьевич вполне способен попытаться использовать премьера, который хоть и считается человеком Порошенко, но уже не раз показывал способность и желание проводить самостоятельную политику, в своей игре против президента и, разумеется, непосредственно против Гонтаревой. А вот, хватил ли у Коломойского изворотливости, чтобы спровоцировать конфликт по линии президент-премьер, вопрос пока открытый.
В свою очередь президент прекрасно понимает, что Гонтарева, которая стала одним из главных раздражителей для большого числа политиков, каждым своим новым днем пребывания во главе НБУ только добавляет главе государства отрицательных электоральных балов. В то же время Коломойский нарочито играет роль жертвы, что очень и очень удобно как для войны с президентом, так и для торгов с ним.
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