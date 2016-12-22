Действующего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, однако судебные перспективы этих обвинений пока очень туманны.

Чуть более недели тому - 13 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины совместно с Национальный антикоррупционным бюро официально под телекамеры объявили подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому. 21 декабря суд избрал для Охендовского меру пресечения, наверное самую щадящую из всех позможных. Прокуроры и требовали то немногого - залога в 1,3 млн. гривень (сумма для наших власть имущих просто копеечная), однако суд не пошел и на это, отпустив Охендовского под личное обязательство, то есть просто "под честное слово". В требовании обвинения отстранить на время следствия Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК судом также было отказано.

Зачем НАБУ Охендовский?

Для НАБУ, которое было инициатором расследования против чиновника, дело Охендовского призвано стать первым успешным делом по посадке: во-первых бывшего регионала и пособника Виктора Януковича, во-вторых крупного действующего чиновника-взяточника, в-третьих первым дело на основании распиаренной "амбарной книги Партии регионов". Важность Охендовского для НАБУ крайне сложно переоценить - без крупной коррупционной рыбы в сетях полезность самого факта существования этой недавносозданной структуры всегда будет под большим вопросом, тем более что первая попытка заполучить "крупную рыбу" (речь идет о деле Николая Мартыненко), судя по всему, закончилась полным провалом. Дело Мартыненко безнадежно зависло и перспектив его дальнейшего развития просто нет.

Итак, попробуем разобраться, в чем же суть этого дела и, хотя дело это более чем неблагодарное, попробуем оценить его судебную перспективу. Тут сразу нужно оговориться, что подробности дела скрыты от любопытствующих "тайной следствия" и оперировать мы можем только официально обнародованной, и, следовательно, неполной, информацией. Тем не менее и она позволяет делать, пусть и предварительные, но выводы.

В чем обвиняют Охендовского?

Как сообщает НАБУ, Охендовский обвиняется по частям 3-й и 4-й Уголовного кодекса Украины "Получение взяток в крупном и особенно крупном размере лицом, занимающим особенно ответственное положение". Общая сумма взяток, инкриминированных чиновнику составляет 161 698 долларов, что на момент совершения предполагаемого преступления составляло 1 294 438 гривень - приблизительно столько и просила прокуратура в качестве залога за свободу главы ЦИК.

Детективы НАБУ также поделились информацией, что в 2012 году Охендовский совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью главы Центризбиркома, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами Партии регионов. "Свидетельство об этом содержат доказательства, приобщенные к так называемому "делу черной бухгалтерии" Партии регионов - уголовному производству, начатому детективами НАБУ в мае 2016 года", - заявили в бюро. По версии следователей, Охендовский лично расписался в "амбарной книге" за полученные незаконные деньги и подлинность его подписи удостоверена графологической экспертизой.

Сразу же после вручения подозрения Охендовскому, в офисе ЦИК был проведен обыск, однако о его результатах известно лишь то, что "ничего не было изъято". Нашли во время обыска какие-то дополнительные доказательства или не нашли, пока остается тайной следствия.

Таким образом, по обнародованной информацией, главным доказательством виновности Охендовского является подпись в "амбарной книге" и результаты графологической экспертизы относительно ее подлинности. Ни о каких других доказательствах пока ничего не известно. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что ведут проверку о причастности Охендовского к другим эпизодам, но каковы результаты этой проверки и есть ли они вообще - также тайна следствия.

Что же на этот счет думает сам Охендовский?

Он все обвинения в свой адрес отметает категорически, мол никаких денег у Партии регионов никогда не брал, о существовании "черной бухгалтерии" ничего не знал, нигде не расписывался. При этом он заверил журналистов, что не является ни имбецилом, ни идиотом, чтобы совершив преступление самому являться на допросы, предоставлять образцы подписи на экспертизу и не сбежать при первой же возможности. "Судебных перспектив у сфабрикованного против меня в НАБУ дела нет, и быть не может", - уверен Охендовский.

При наличии графологической экспертизы подписи в "амбарной книге" такой категорический отказ Охендовского звучит несколько странно, однако его адвокат Андрей Смирнов пояснил причину уверенности своего подзащитного. "Выяснилось, что на учетном листке так называемой "амбарной книги" стоят два штампа двух разных государственных экспертных учреждений. Сегодня, в процессе ознакомления с материалами мы увидели второе заключение другого государственного института, которое полностью опровергает причастность Охендовского к "амбарной книге". То есть, по словам адвоката, есть прямо противоположные друг другу результаты двух государственных экспертиз, что делает позицию защиты гораздо сильнее, поскольку две экспертизы по большому счету обнуляют результаты друг друга.

Сядет ли глава ЦИК в тюрьму?

Итак, как выяснилось, о том, что же у следствия есть против Охендовского, нам известно крайне мало. Есть, как заверяет НАБУ, результат графологической экспертизы, который в значительной степени нивелируется другой экспертизой, о которой говорит адвокат Охендовского. О других доказательствах пока, как минимум ничего не известно. При этом, как пояснила "ДС" юрист Анна Маляр, одна экспертиза никак не может ложиться в основу обвинения, хотя как повод для открытия уголовного производства ее вполне достаточно.

"Что же касается суда, то существуют определенные требования и дело не может попасть в суд просто "от балды". Если не будет определенных доказательств, дело не попадет в суд. Одна экспертиза никогда не ложится в основу обвинения, просто нам не все могут говорить, поскольку существует тайна следствия", - отметила Маляр.

Таким образом, дело Охендовского выглядит, по состоянию на сегодня, не особенно убедительно. Делать какие-либо далеко идущие выводы о перспективах главы ЦИК оказаться на нарах, не зная всех материалов дела, разумеется рано, однако пока все выглядит так, что дело Охендовского имеет все шансы повторить судьбу дела Мартыненко - потеряться и забыться в дебрях юридической бесперспективности.