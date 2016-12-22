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Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
14:12 22.12.2016 |
Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Н.Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
В.Арьев подчеркнул, что Н.Савченко была избрана в состав делегации вне квот.
"Внесение изменений в действующее постановление обусловлено изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда новоизбранный народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко на то время незаконно удерживалась на территории Российской Федерации по безосновательным обвинениям и с очевидным нарушением Российской Федерацией международных стандартов защиты прав человека", - сказал глава делегации.
В.Арьев отметил, что включение в Н.Савченко в делегацию обеспечило поддержку последней со стороны ПАСЕ, что в значительной степени способствовало ее освобождению.
Помимо пункта о включении Н.Савченко в состав делегации, постановление, принятое в декабре 2015 года также содержит обращение к международным организациям и парламентским ассамблеям относительно освобождения парламентария.
Как сообщалось, 13 декабря народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко предложил заменить Н.Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.
На заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам 21 декабря В.Арьев сообщил, что "у нас есть письмо Надежды Савченко, которая готова перейти (в делегацию - ИФ) Парламентскую ассамблею ОБСЕ, предлагается на это место Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина" - ИФ)". Комитет по иностранным делам выступил за то, чтобы вопрос по выходу Н.Савченко из состава делегации в ПАСЕ был рассмотрен в сессионном зале парламента.
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|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
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