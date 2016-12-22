В январе-ноябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-ноябрем 2015 года увеличился на 14,1%, или на 7,331 млрд гривен до 59,322 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В том числе в январе-ноябре 2016 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 30,425 млрд гривен (из них жилые составили 15,243 млрд гривен, нежилые - 15,243 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 28,897 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 116,1% (113% и 119,6%) и 111,9% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-ноябре 2016 года составили 81,7% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 9,9% и 8,4% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-октябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-октябрем 2015 года увеличился на 13,7%, или на 6,183 млрд гривен до 51,314 млрд гривен.

В 2015 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2014 годом уменьшился на 14,9%, или на 9,791 млрд гривен до 55,918 млрд гривен.

С 2013 года Госстат изменил методику расчета объема выполненных строительных работ в соответствии с европейскими стандартами и не предоставляет информацию в разрезе регионов.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-ноябре 2016 года, млн гривен:



Выполнено строительных работ

Объемы стройработ в январе-ноябре, млн гривен Доля в общем объеме стройработ, в % Строительство, всего 59 321,6 100,0 Здания и сооружения 30 425,0 51,3 из них



- жилые 15 242,5 25,7 - нежилые 15 182,5 25,6 Инженерные сооружения 28 896,6 48,7 в том числе:



транспортные сооружения 7 744,2 13,1 - автострады, улицы и дороги 5 955,1 10,1 - железные дороги 719,5 1,2 - взлетно-посадочные полосы ...1 ...1 - мосты, эстакады, тоннели, метро ...1 ...1 - порты, каналы, плотины и другие водные сооружения 602,9 1,0 трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 7 551,8 12,7 - магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 3 846,1 6,5 - местные трубопроводы и коммуникации 3 705,7 6,2 комплексные промышленные сооружения 10 254,9 17,3 - сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий 7 174,7 12,1 - сооружения предприятий электроэнергетики 1 802,3 3,0 - сооружения предприятий химической промышленности 178,8 0,3 - сооружения металлургических предприятий 1 099,1 1,9 - другие инженерные сооружения 3 345,7 5,6 из них:



- сооружения спортивного и развлекательного назначения 182,4 0,3

1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.