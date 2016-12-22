Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
10:43 22.12.2016 |
В январе-ноябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-ноябрем 2015 года увеличился на 14,1%, или на 7,331 млрд гривен до 59,322 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В том числе в январе-ноябре 2016 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 30,425 млрд гривен (из них жилые составили 15,243 млрд гривен, нежилые - 15,243 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 28,897 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 116,1% (113% и 119,6%) и 111,9% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-ноябре 2016 года составили 81,7% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 9,9% и 8,4% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-октябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-октябрем 2015 года увеличился на 13,7%, или на 6,183 млрд гривен до 51,314 млрд гривен.
В 2015 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2014 годом уменьшился на 14,9%, или на 9,791 млрд гривен до 55,918 млрд гривен.
С 2013 года Госстат изменил методику расчета объема выполненных строительных работ в соответствии с европейскими стандартами и не предоставляет информацию в разрезе регионов.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-ноябре 2016 года, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-ноябре, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|59 321,6
|100,0
|Здания и сооружения
|30 425,0
|51,3
|из них
|- жилые
|15 242,5
|25,7
|- нежилые
|15 182,5
|25,6
|Инженерные сооружения
|28 896,6
|48,7
|в том числе:
|транспортные сооружения
|7 744,2
|13,1
|- автострады, улицы и дороги
|5 955,1
|10,1
|- железные дороги
|719,5
|1,2
|- взлетно-посадочные полосы
|...1
|...1
|- мосты, эстакады, тоннели, метро
|...1
|...1
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|602,9
|1,0
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|7 551,8
|12,7
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|3 846,1
|6,5
|- местные трубопроводы и коммуникации
|3 705,7
|6,2
|комплексные промышленные сооружения
|10 254,9
|17,3
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|7 174,7
|12,1
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|1 802,3
|3,0
|- сооружения предприятий химической промышленности
|178,8
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|1 099,1
|1,9
|- другие инженерные сооружения
|3 345,7
|5,6
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|182,4
|0,3
1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей