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Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
15:57 21.12.2016 |
После национализации крупнейшего банка страны многих граждан волнует, что будет с одним из его активов — IT-системой и, в частности, с онлайн-банкингом «Приват24». Редакция AIN.UA собрала высказывания главы Минфина, в ведении которого теперь находится «ПриватБанк», руководителя Нацбанка Валерии Гонтаревой и топ-менеджеров банка, а также пообщалась с Александром Витязем, заместителем председателя правления и руководителем Центра электронного бизнеса «ПриватБанка».
Первой на эту тему высказалась глава финрегулятора страны. На пресс-конференции, посвященной национализации банка, Валерия Гонтарева показала неуверенность в том, кому принадлежит «Приват24». «Что касается системы «Приват24». Сейчас команда Национального банка и команда Фонда гарантирования, это более 100 человек, находятся в «ПриватБанке» в Днепре. И собственность на все программы, на все программное обеспечение, на все основные фонды этого банка мы будем определять, где находится», — сказала Гонтарева. Глава НБУ считает, что удобство и функциональность «Приват24» преувеличены маркетологами банка, а аналогичные системы онлайн-банкинга от других банков «не очень отличаются».
Первым ответом на вопрос «кому принадлежит «Приват24» и все онлайн сервисы?» со стороны менеджмента банка стал
На
Далее в вечерней программе «Левый берег» на телеканале «24» министр финансов Александр Данилюк выразился более четко относительно принадлежности системы онлайн-банкинга. «Приват24» — важная компонента банка. Все юридические моменты будут определены в процессе передачи. Сейчас эта система работает. После аудита посмотрим […] На данный момент программное обеспечение банка [находится] под контролем государства», — отметил Данилюк.
Программное обеспечение, особенного такого крупного финансового учреждения, — это очень сложная система. Одним из ее основных компонентов является облачная операционная система Corezoid. Согласно
Над проектом работает
О том, принадлежит ли эта американская компания «ПриватБанку» (а значит и государству после национализации) и на каких условиях построена работа между ней и банком, редакция AIN.UA попыталась выяснить у Александра Витязя.
«Приват24» построен на облачной платформе Corezoid. Последним владеет американская Middleware Inc., зарегистрированная в Вилмингтоне, штат Делавэр. Принадлежит ли это юрлицо ПАО «ПриватБанк» и было ли передано в собственность государству?
Компания Middleware не принадлежит «ПриватБанку», равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании. «Приват24» построен на Amazon, Corezoid, языке Erlang, Linux, API VISA/MC, Google: reCapcha, Analytics, Cloud Machine Learning и сотнях других облачных сервисов.
Corezoid — это облачный process engine (хостинг процессов), который позволяет быстро строить и масштабировать проекты и продукты любой сложности. Это инструмент разработки, а не банковский продукт.
У «ПриватБанка» есть аккаунт в Сorezoid и все процессы (алгоритмы) внутри этого аккаунта являются собственностью банка.
Можете ли вы сказать, как дальше будет осуществляться сотрудничество Middleware с государственным «Приватом»?
Как будет продолжаться сотрудничество — решать «ПриватБанку». Middleware открыт для сотрудничества и сертифицирован Amazon для финансовых организаций, что подтверждено Amazon
Использование Corezoid не только оптимизирует IТ-бюджет, но на порядок ускоряет создание /модификацию продуктов и услуг, упрощенно говоря, позволяет «забыть» про IТ и сфокусироваться на профильном бизнесе.
У нас в стране все больше государственных банков. IТ в них, мягко говоря, достаточно архаично и фрагментировано. Я бы всех пересадил на единую платформу (банкиры только спасибо скажут), и за год модернизировал весь госсектор до сверхмирового уровня (я понимаю, что это святочный рассказ).
Как планируете в дальнейшем развивать Corezoid?
У каждого «Джобса» должны быть свои Next и Pixar. Обеспечим преемственность, передачу дел, и вперед, покорять мир.
Речь идет об уходе команды Corezoid из IT-подразделения «ПриватБанка», я правильно понимаю?
Джобс — это персона, а не команда. Все остаются на своих местах до распоряжения (если оно будет). Людей, умеющих работать в Corezoid, в банке предостаточно. Даже операторы колл-центра могут собрать простого бота. Если вы пытаетесь увидеть исход и нарисовать картину «все пропало», то это не про нас — за собой мы всегда оставляем порядок.
Таким образом, если подвести итоги, то Corezoid — независимая американская компания, которая продолжит работу и будет продвигать свой продукт на глобальном рынке?
Corezoid — независимая американская хостинговая компания, которая продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.
На каких условиях будет строиться работа государственного «ПриватБанка» и частного Middleware — предмет переговоров нового менеджмента банка и компании?
Сейчас действует старый контракт с очень оптовыми ценами для «ПриватБанка». Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг не будут вовремя оплачены, то все выключится автоматически.
Вы, Александр, покинете «ПриватБанк» вместе с другими топ-менеджерами после передачи дел новой команде?
Да, если будет кому передавать. Пока гости путают маркетинг с технологиями, передавать нечего и некому.
Остальные сотрудники ІТ-отдела продолжат работу на своих местах, если не решат уйти самостоятельно или не будут уволены новым руководством?
Совершенно верно. Все они свободные думающие люди с огромным опытом и авторитетом в индустрии: стоит поднять руку — и ты уже на новой работе. На самом деле все уже получили не один оффер, в том числе и из стран СНГ, и существует огромный риск быстрого вымывания технологической компетенции из самого большого госбанка.
Вы останетесь в роли СЕО Corezoid / Middleware и дальше будете развивать его как продуктовую компанию, в том числе и на украинском рынке?
Да.
«ПриватБанк» заявлял о том, что инвестировал в Corezoid. Вы можете сказать что это значит? Кто вкладывал, какие средства, за какую долю?
«ПриватБанк» — это собирательный образ холдинга. Инвестируют зарубежные компании.
Послесловие:
«Приват24» со вчерашнего дня все-таки принадлежит государству. Но глава НБУ не зря не могла внятно ответить на вопрос о принадлежности сервиса.
IT-инфраструктура «Привата» использует свой код с интеграцией массы различных сервисов, включая услуги Amazon, Google и других компаний. Отчасти это все связано вместе благодаря ОС Corezoid, которая, как и продукты иностранных корпораций, не принадлежит государству. Хотя алгоритмы в аккаунте «Привата» в Corezoid ему (а значит и государству) принадлежат.
Еще один важный актив «ПриватБанка», как и в любом проекте, — команда, которая создала и развивала все эти сервисы. Пока она остается в банке.
Все системы могут работать и без этого коллектива, под управлением новых специалистов. Вопрос в том, способен ли будет новый менеджмент привлечь необходимых профессионалов и следить за банальной оплатой и контрактами по всем сторонним сервисам, на которых строится IT-система банка.
В подготовке материала принимали участие партнер юридической компании Axon Partners Дмитрий Гадомский, юрист Екатерина Мамыко, редактор AIN.UA Ольга Карпенко.
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